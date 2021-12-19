على خطى البورصات العالمية.. أسواق الخليج تفتتح الأسبوع على تراجع

خيم التراجع على أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة من متحور كورونا أوميكرون، لا سيما مع إعلان عدد كبير من الدول انتشار الفيروس بها، وعدم فعالية بعض اللقاحات لمنع انتشاره.

وسجل مؤشر سوق دبي أعلى نسبة تراجع بلغت نحو 1.82% ما يعادل 59.6 عند مستوى 3213.58 نقطة، بتداولات بلغت 123.8 مليون درهم.

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وتصدر الأسهم المتراجعة في سوق دبي سهم تكافل الإمارات بنسبة 7.6%، وتراجع سهم إعمار 2.2%، رغم تصدره قيم التداولات بنحو 42.19 مليون درهم، وتراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 3.87%.

وقال خبير أسواق مالية ميثم الشخص، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن كل الأسواق كانت تحت ضغط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، والحالة النفسية واحدة في جميع الأسواق بما في ذلك الأسواق الخليجية.

وأضاف "دخول 4 أسواق خليجية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، يضعها تحت ضغط خروج الأموال الساخنة، وهذا ينعكس على الحالة النفسية العامة الصحية".

وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.83% عند مستوى 8693.9 نقطة، بقيمة تداولات نحو 1.208 مليار درهم، وتصدر سهم العالمية القابضة قيمة التداول بنحو 452.38 مليون درهم، متراجعاً 0.45%.

وأيضاً تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.65% عند مستوى 7499.68 نقطة، بتداولات بلغت 172.76 مليون دينار.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.41% ما يعادل 46.5 نقطة، عند مستوى 11265.35 نقطة، بقيمة تداولات نحو 2.622 مليار ريال، عبر التداول على 68.6 مليون سهم.

وخيم التراجع على أسعار 150 سهم، من إجمالي 209 أسهم شركات مدرجة، وتصدر التراجعات سهم التأمين العربية بنسبة 2.3%، وكان سهم مصرف الراجحي الأكثر نشاطاً في قيمة التداولات بنحو 148.8 مليون ريال، فيما سجل سهم مصرف الإنماء أعلى كمية تداول بنحو 3.87 مليون سهم.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.05% عند مستوى 2082.68 نقطة.

يذكر أن بورصتي البحرين وقطر عطلة رسمية اليوم الأحد، بمناسبة حلول اليوم الوطني للبلدين.