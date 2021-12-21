بعد حظر ترمب.. "تشاينا موبايل" تتطلع إلى طرح ضخم في شنغهاي

تهدف شركة تشاينا موبايل China Mobile، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الصين من حيث الإيرادات، إلى جمع 48.7 مليار يوان (7.64 مليار دولار أميركي) من الإدراج في بورصة شنغهاي، فيما يعتبر من بين أكبر الطروحات في سوق الأوراق المالية المحلية خلال عشر سنوات.

قالت الشركة التي تديرها الدولة، والتي تم حذف إدراجها من بورصة نيويورك في وقت سابق من هذا العام بسبب حظر الاستثمار في الشركات الصينية الذي أمر به الرئيس السابق دونالد ترمب، إنها ستصدر 845.7 مليون سهم بسعر 57.58 يوان يوم الأربعاء، وفقًا لنشرة الاكتتاب المقدمة لبورصة شنغهاي في وقت متأخر من يوم الاثنين.

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العائدات التي تسعى تشاينا موبايل إلى جمعها ستنافس طرح شركة Semiconductor Manufacturing International في شنغهاي العام الماضي، مما يجعل طرحها من بين أفضل 10 طروحات في الصين، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

بافتراض ممارسة خيار التخصيص بالكامل، ستجمع شركة تشاينا موبايل 56 مليار يوان (8.78 مليار دولار) من الإدراج، وفقًا للنشرة التمهيدية. ومن شأن ذلك أن يجعله ثاني أكبر طرح في العالم هذا العام، بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة تصنيع الشاحنات الصغيرة الكهربائية Rivian Automotive بقيمة 13.7 مليار دولار، وفقًا لما تظهره بيانات بلومبرغ.

وقد جمعت الشركات المدرجة في البر الرئيسي للصين ما يقرب من 80 مليار دولار هذا العام، بزيادة حوالي 17% عن العام 2020.

وكانت بورصة نيويورك علقت التداول في أسهم تشاينا موبايل في يناير، إلى جانب المشغلين الرئيسيين الآخرين المملوكين للدولة: شركة تشاينا تيليكوم وشركة تشاينا يونيكوم هونغ كونغ المحدودة. وجاء هذا التطور في أعقاب أمر بمنع الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية التي اعتبرتها إدارة ترمب تهديدًا للأمن القومي.

وقد أدرجت شركة تشاينا تيليكوم في شنغهاي في أغسطس، بعد أن جمعت أكثر من 7 مليارات دولار.