"المتقدمة" تقر توزيع أرباح نقدية 6.5% عن الربع الرابع من 2021

وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2021م، بنسبة 6.5%.

وتصل قيمة إجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 216.47 مليون سهم.

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وذكرت المتقدمة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم العاشر من شهر فبراير 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع في 20 فبراير 2022م.

كانت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد ارتفعت بنسبة 39.74% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 218 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 156 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "المتقدمة" بنسبة 17.7% في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.