إيلون ماسك" ينتهي من بيع أسهم بقيمة 15.4 مليار دولار

باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إليون ماسك، أسهما بقيمة 15.4 مليار دولار منذ أوائل نوفمبر عندما أجرى استطلاعا على تويتر حول بيع 10%، من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وباع ماسك 934 ألف سهم آخر مقابل 928 مليون دولار يوم الأربعاء لدفع الضرائب، وفقاً للإيداعات المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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يُشار إلى أن الصفقة الأخيرة ترفع إجمالي عدد الأسهم التي قام ببيعها إلى نحو 14.8 مليون سهم.

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، قال ماسك في تغريدة إنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام، كرد على انتقادات عدد من المشرعين مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين التي وصفت ماسك بأنه "عامل حر" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك: "ليس لدي أي حسابات خارجية، وليس لدي أي ملاذات ضريبية"، مضيفاً أنه يمكنه دفع ضرائبه بنفسه في غضون ساعات قليلة.