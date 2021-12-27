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الأسهم الصينية ترتفع وسط إشارات دعم لقطاع العقارات

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بورصة شنغهاي
بورصة شنغهاي
الأسواق العالمية

الأسهم الصينية ترتفع وسط إشارات دعم لقطاع العقارات

شنغهاي - رويترز

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ارتفعت الأسهم الصينية اليوم الاثنين، بقيادة أسهم الطاقة والعقارات، وسط توقعات بمزيد من الدعم بعد أن تعهد البنك المركزي بتعزيز سوق العقارات في البلاد.

ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.15٪ إلى 3623.58 نقطة، بينما ارتفع مؤشر CSI300 الصيني بنسبة 0.03٪.

وصعد مؤشر العقارات بنسبة 1.01٪، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.04٪.

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قال البنك المركزي الصيني إنه سيحمي الحقوق القانونية لمشتري المنازل ويلبي بشكل أفضل احتياجاتهم المعيشية المعقولة، في حين تعهد أكبر منظم عقاري في البلاد بالتعامل بحزم مع المخاطر الناشئة عن تأخر تسليم العقارات السكنية من قبل بعض كبار المطورين.

وعادت حالات الإصابة المحلية بكورونا والمصحوبة بأعراض في الصين إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد أن سجلت أعلى ارتفاع يومي في 21 شهرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الإبلاغ عن معظم الإصابات الجديدة في مدينة شيان Xian شمال غرب البلاد، حيث دخلت اليوم الخامس من الإغلاق.

وقال مكتب الإحصاء الصيني أيضًا اليوم الاثنين، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية نمت بوتيرة أبطأ في نوفمبر.

وتم تداول سعر اليوان عند 6.3702 للدولار الأميركي، وهو أضعف بنسبة 0.05٪ عن الإغلاق السابق عند 6.3672.

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