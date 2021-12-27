"أنعام القابضة" تحصل على فندق مقابل دفعة مالية مستحقة لبيع أرض الجوف

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، الاتفاق على تعديل مبلغ الدفعة الثالثة من بيع أراضي مشروع الجوف والبالغة 15 مليون ريال ليتم مقابل تلك الدفعة الحصول من المشتري على فندق في منطقة الجوف بقيمة 16.5 مليون ريال.

وأضافت المجموعة في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه سيتم أيضاً تعديل الدفعات المتبقية والبالغة 10 ملايين ريال بواقع 5 ملايين ريال لكل دفعة لتصبح 8.5 مليون ريال بواقع 4.25 مليون ريال لكل دفعة، ويتم سداد هذه الدفعات بنهاية يناير 2022.

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وكانت الشركة وافقت على بيع أراضي مشروع الجوف (بما عليها من معدات وآلات وسيارات ومكائن) بقيمة 85 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وأفادت "أنعام القابضة" في بيان سابق، أن أسباب الصفقة تتضمن دعم الخطط الاستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى التخارج من القطاع الزراعي، والتركيز على الدخول والاستثمار في قطاعات أخرى تحقق عوائد مستدامة ومتنوعة لمساهمي الشركة.

وذكرت "أنعام القابضة" أنه سيكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للربع الثالث فور إتمام عملية البيع، ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح الرأسمالية نظير بيع أراضي المشروع ما قيمته 21.92 مليون ريال.

وأضافت أنها ستحقق صافي تدفقات نقدية بمبلغ 85 مليون ريال، مما سيدعم الشركة في نمو أعمالها المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تساهم عملية البيع بتخفيض مصاريف الاستهلاك بمبلغ 4 ملايين ريال.

وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف إلى الدخول في قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعد إحدى النتائج الإيجابية المثمرة التي عملت الشركة عليها للتخارج من القطاع الزراعي والتركيز على استراتيجيتها للدخول في قطاعات أخرى، وسوف تساعد عملية البيع في تمويل جزء من خطط الشركة المستقبلية.