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مجلس إدارة "بوان" يقر توزيع أرباح نقدية 7.5% عن النصف الثاني من 2021

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سوق السعودية

مجلس إدارة "بوان" يقر توزيع أرباح نقدية 7.5% عن النصف الثاني من 2021

بقيمة إجمالية 45 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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قرار مجلس إدارة شركة "بوان" توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، بنسبة 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن إجمالي المبلغ الموزع 45 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 23 يناير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبحسب بيان "بوان" سيكون تاريخ التوزيع 6 فبراير 2022.

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