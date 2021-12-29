.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هيئة السوق تعتمد الطرح العام لـ 30 مليون سهم من "السعودية لتمويل المساكن"

  • الخط
شعار السعودية لتمويل المساكن سهل
شعار الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"
سوق السعودية

هيئة السوق تعتمد الطرح العام لـ 30 مليون سهم من "السعودية لتمويل المساكن"

تمثل 30% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن شركة "سهل" سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

تأسست الشركة السعودية لتمويل المساكن في عام 2007، وهي شركة سعودية مساهمة أنشئت بالتحالف مع البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً للموقع الإلكتروني لشركة "سهل".

من السعودية للعالم.. انطلاق RITA أول صندوق عقاري أخضر متوافق مع الشريعة أسواق المال أسواق الخليج من السعودية للعالم.. انطلاق RITA أول صندوق عقاري أخضر متوافق مع الشريعة

وحققت "سهل" صافي ربح نحو 83 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة 48%.

وتعد الشركة السعودية لتمويل المساكن أحد أول الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويل العقاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
قبل أن تذهب
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
دراسة: أوميكرون سيزيح سلفه الأخطر متحور دلتا
اكتشف المزيد