هيئة السوق تعتمد الطرح العام لـ 30 مليون سهم من "السعودية لتمويل المساكن"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن شركة "سهل" سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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تأسست الشركة السعودية لتمويل المساكن في عام 2007، وهي شركة سعودية مساهمة أنشئت بالتحالف مع البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً للموقع الإلكتروني لشركة "سهل".

وحققت "سهل" صافي ربح نحو 83 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة 48%.

وتعد الشركة السعودية لتمويل المساكن أحد أول الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويل العقاري.