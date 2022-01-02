"أسيج" تعلن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، والتي ستبدأ في 3 يناير 2022، وتنتهي في 10 يناير.

وقالت "أسيج" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد

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وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، قالت الشركة إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعمية الطرح "شركة فالكم للخدمات المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأشارت "أسيج" إلى أنه على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

كان مساهمو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم، لتعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وقالت الشركة إن أسباب الزيادة تتمثل في تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها، مضيفة أن المبلغ الإجمالي للطرح يبلغ 150 مليون ريال.

ويرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال.