أبل تحتفل بـ 2022.. أول شركة في العالم تصل إلى 3 تريليونات دولار

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الاثنين، ووصلت خلال الجلسة القيمة السوقية لشركة أبل ثلاثة تريليونات دولار، في حين أعلنت تسلا عن تسليمات قياسية في الربع الرابع من 2021، مما حسن معنويات المستثمرين في أول أيام التداول هذا العام.

وأصبحت شركة أبل يوم الاثنين، وهي أولى جلسات العام الجديد، أول شركة في العالم تصل إلى هذا الإنجاز.

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وتمكن سهم الشركة من تسجيل سعر جديد بلغ نحو 183 دولارا أمس، ما جعل القيمة السوقية تتجاوز هذه القيمة، لكنه أنهى الجلسة عند 182 دولاراً وبقيمة سوقية عند 2.99 تريليون دولار. ويراهن المستثمرون على أن صانع "الآيفون" سيواصل إطلاق منتجات أكثر ابتكاراً والدخول في أسواق جديدة مثل السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم تسلا 13.53% بعد أن تجاوزت مبيعات الشركة الفصلية تقديرات المحللين، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين.

ومنح السهمان أكبر دعم للمؤشر ستاندرد اند بورز 500.

من جانبه، قال المدير المشارك لمحفظة صندوق ماين ستاي وينسلو للنمو الكبير، باتريك بيرتون، والذي يمتلك 2.75 مليون سهم لشركة أبل: "نشعر بالرضا عن التوقعات، وما زلنا نرى فرصاً مجدية في المستقبل، مع وجود هواتف آيفون، ومحركات نمو إضافية في كل من الخدمات والمنتجات الجديدة"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووصلت القيمة السوقية لشركة أبل إلى تريليون دولار للمرة الأولى في منتصف عام 2018، ووصلت إلى تريليوني دولار في أغسطس 2020، وكانت أول شركة أميركية تتجاوز هذا المستوى.

ومع تنامي حجم شركة أبل، بات وزنها النسبي في مؤشر S&P 500 مؤثراً، حيث تشكل حوالي 7%.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 246.83 نقطة أو 0.68% إلى 36585.13 نقطة عند الإغلاق، وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الجلسة مرتفعا 30.41 نقطة، أو 0.64%، إلى 4796.59 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 187.83 نقطة، أو 1.2%، إلى 15832.80 نقطة.