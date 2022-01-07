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مجموعة سوفت بنك تخطط لإصدار أكبر سندات لها على الإطلاق بالين

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سوفت بنك
سوفت بنك
سوفت بنك

مجموعة سوفت بنك تخطط لإصدار أكبر سندات لها على الإطلاق بالين

تسدد 400 مليار ين من مدفوعات السندات المستحقة الشهر المقبل

دبي - العربية.نت

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تخطط مجموعة سوفت بنك لإصدار أكبر سندات لها على الإطلاق بالين، حيث تعمل المجموعة على تسويق 550 مليار ين، ما يعادل 4.8 مليار دولار من السندات الثانوية لمدة سبع سنوات، وسيتم استخدام العائدات لسداد الديون بحسب "بلومبرغ".

يُذكر أن سوفت بنك كانت أكبر جهة إصدار في سوق سندات الشركات اليابانية العقد الماضي، حيث جمعت أكثر من 6 تريليونات ين.

وبحسب بيانات بلومبرغ ، فإن الشركة لديها أكثر من 400 مليار ين من مدفوعات السندات المستحقة الشهر المقبل.

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