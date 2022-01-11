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الذهب يرتفع 0.3% وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

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الذهب يرتفع 0.3% وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

سعر الأونصة وصل إلى 1806 دولارات

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806 دولارات للأونصة. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1808%.

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وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، من 4.9% في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬دولار للأونصة، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.

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