الليرة التركية تنخفض 2.5%.. وتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة

تراجعت الليرة التركية بنحو 2.5%، اليوم الخميس بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

واستقرت الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق.

مادة اعلانية

وصعدت العملة التركية نحو 4.7%، إلى 13.15 في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.