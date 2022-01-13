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الليرة التركية تنخفض 2.5%.. وتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة

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الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تنخفض 2.5%.. وتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة

مع استمرار مخاوف ارتفاع التضخم بسبب سياسات غير تقليدية تهدف لتعزيز الصادرات والنمو

دبي - رويترز

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تراجعت الليرة التركية بنحو 2.5%، اليوم الخميس بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

واستقرت الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق.

وصعدت العملة التركية نحو 4.7%، إلى 13.15 في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

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