تغطية اكتتاب حقوق أولوية "أسيج" بنسبة 88.86%

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" السعودية، عن تغطية حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 88.86%.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 13.3 مليون سهم من إجمالي عدد 15 مليون سهم.

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وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 133.3 مليون ريال.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.67 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 15-06-1443هـ (الموافق 18-01-2022م) وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الاربعاء 16-06-1443هـ (الموافق 19-01-2022م)