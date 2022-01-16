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"تداول السعودية" تعلن إلغاء إدراج شركة الأهلي للتكافل

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الأهلي للتكافل
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن إلغاء إدراج شركة الأهلي للتكافل

بعد نفاذ الاندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الخميس الماضي 10/06/1443 هـ الموافق 13/01/2022م.

كانت "تداول" قد أعلنت الأربعاء الماضي عن تعليق تداول أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق، بعد نفاذ اندماج شركة الأهلي للتكافل مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

وقالت إن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستعلن عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة الأهلي للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 11 يناير 2022، وعدم استلام شركة الأهلي للتكافل أي اعتراضات من قبل دائني شركة الأهلي للتكافل خلال تلك الفترة.

وبذلك أعلنت عن نفاذ قرار الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وانقضاء شركة الأهلي للتكافل وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي سوف تستمر في الوجود.

وأوضحت أنه نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل وسيقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأسمالها، بإصدار نحو 23.85 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية فترة التداول في يوم الأحد 16 يناير 2022.

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