مصر.. إصدارات الأوراق المالية تنمو 44% لـ 280 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن مؤشرات سوق المال شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020.

وذكر رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، خلال المؤتمر السنوي للرقابة المالية، أن قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) ارتفعت إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.

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وأشار إلى أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفت عمران إلى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 17.6% خلال العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

كما بلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%.

وذكر أن قيمة تداول الأسهم حققت 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي نحو 11,949.1 نقطة (في إغلاق عام 2021) بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والأوسع نطاقاً خلال هذا العام بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي.