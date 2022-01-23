اكتتاب "الدواء للخدمات".. تخصيص 2.55 مليون سهم للأفراد

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال، عن نية شركة الدواء للخدمات الصحية طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت "الدواء للخدمات الصحية" على موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

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كما حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 25.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال موزع على 850 مليون سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وسيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على يتم طرح جميع الأسهم لاكتتاب المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم البالغة 2.550 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الطرح، فيحق للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 22.95 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتأسست أول صيدلية تابعة للشركة في عام 1993، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية، بالإضافة إلى قنوات البيع بالجملة وعبر الإنترنت.

وحققت الشركة أداء ماليا خلال العامين 2019 و2020 بنمو في المبيعات 4.4% و25.2% على التوالي، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 40.1% و37.9% على التوالي.