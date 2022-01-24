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هيئة السوق السعودية: إحالة اشتباه للنيابة العامة بإدارة محفظة دون ترخيص

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية: إحالة اشتباه للنيابة العامة بإدارة محفظة دون ترخيص

ستُعلن الهيئة عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة 31 والمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن سبب الإحالة هو لإدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وذكرت الهيئة أن المشتبه به اشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

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أضافت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم.

وفيما يلي الشركات التي تمت التداولات المشبوهة عليها:

وفرة للصناعة والتنمية

تهامة للإعلان والعلاقات العامة

جازان للطاقة والتنمية

أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

التأمين العربية التعاونية

المتحدة للتأمين التعاوني

الراجحي للتأمين التعاوني

الوطنية للتأمين

العمران للصناعة والتجارة.

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