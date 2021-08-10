"هيئة السوق" السعودية تحيل اشتباها في مخالفة للنيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة اشتباه في مخالفة المادة 31 والمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة إن سبب الإحالة هو لإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في التداولات.

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وأضافت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات النهائية بحقه.

وفيما يلي الشركات التي تمت التداولات المشبوهة عليها:

الصناعات الكهربائية

السعودية لأنابيب الصلب

الوطنية للبتروكيماويات

الجبس الأهلية

أميانتيت العربية السعودية

العربية للأنابيب

الكثيري القابضة

العمران للصناعة والتجارة

السعودية للطباعة والتغليف

صندوق الجزيرة ريت

شركة القصيم القابضة للاستثمار

الشركة الوطنية للتأمين.