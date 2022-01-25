"غلوبال ون هيلث كير" الإماراتية تشتري المزيد من أسهم "ألفوتك"

قالت غلوبال ون هيلث كير الإمارتية، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت المزيد من أسهم شركة ألفوتك التي ستطرح أسهمها في البورصة خلال النصف الأول من هذا العام عن طريق اندماجها مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بدعم من أوكتري كابيتال مانغمنت.

وبعد الاندماج ستبلغ القيمة السوقية للشركة المجمعة التي ستحمل العلامة التجارية ألفوتك 2.25 مليار دولار.

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وكانت ياس القابضة الشركة الأم لـ"غلوبال ون" قد اشترت حصة 2.5% من أسهم ألفوتك في 2019 بقيمة 1.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجمع ألفوتك 450 مليون دولار بعد إتمام اندماجها.