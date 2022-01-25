سوق السعودية
"تداول السعودية" تعتمد مبادئ "أيوسكو" لمؤشرات القياس الاسترشادية المالية
تهدف إلى تعزيز الحوكمة
أعلنت "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن اعتمادها مبادئ مؤشرات القياس الاسترشادية المالية لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، والتي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في السوق المالية السعودية، وتحقيق الشفافية لجميع المشاركين في السوق.
وذكرت "تداول السعودية" في بيان لها، أن سياساتها ستمتثل للممارسات المُوصى بها من قِبل المنظمة اعتبارا من 25 يناير 2022.
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وتتناول المبادئ معالجة تضارب المصالح في عملية بناء مؤشرات القياس الاسترشادية، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز موثوقية تحديد مؤشرات القياس الاسترشادية للمشاركين في السوق.
ويعزز ذلك من رفع جاذبية السوق المالية السعودية باعتبارها وجهة استثمارية عالمية.
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