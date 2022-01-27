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المؤشر نيكاي يصعد 0.48% في بداية التعاملات بـ طوكيو

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أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

المؤشر نيكاي يصعد 0.48% في بداية التعاملات بـ طوكيو

طوكيو - رويترز

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صعد المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وارتفع نيكاي 0.48%، إلى 27139.88 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55%، إلى 1902.24 نقطة.

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