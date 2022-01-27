المؤشر نيكاي يصعد 0.48% في بداية التعاملات بـ طوكيو

صعد المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وارتفع نيكاي 0.48%، إلى 27139.88 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55%، إلى 1902.24 نقطة.