المؤشر نيكاي يصعد 0.48% في بداية التعاملات بـ طوكيو

صعد المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وارتفع نيكاي 0.48%، إلى 27139.88 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55%، إلى 1902.24 نقطة.
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