أسعار الذهب تكسر سلسلة مكاسب 3 أيام مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية اليوم، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1803.16 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 1810.86 دولار في الجلسة السابقة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1803.70 دولار.

مادة اعلانية

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، في حين صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة غدا، بعد أن أظهرت بيانات أمس، انخفاض وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

ولمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للتصدي لارتفاع التضخم.

وتتوقع الأسواق أيضا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجددا في وقت لاحق اليوم، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على سياسته دون تغيير مع الاعتراف بارتفاع التضخم.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9%، إلى 22.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6%، إلى 1026.51 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1%، إلى 2372.15 دولار.