بدء تداول "جاز العربية" في سوق السعودية الاثنين المقبل

أعلنت تداول السعودية عن إدراج وتداول شركة جاز العربية للخدمات في سوقها الموازية بدءا من يوم الاثنين المقبل.

تقدم الشركة التي تتخذ من الدمام مقرًا لها حلولًا تشغيلية للعديد من الصناعات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الكهربائية والصلب، وفقا لموقعها على الإنترنت.

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وانتهت عملية طرح 5% من أسهم شركة جاز العربية للخدمات في السوق الموازية "نمو"، بسعر 90 ريالا للسهم.

وطرحت الشركة 790 ألف سهم في السوق الموازية، وبلغت التغطية 47.58 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

وكان النطاق السعري المحدد لسهم "جاز" تحدد بين 75 و90 ريالا للسهم الواحد.