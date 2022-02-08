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الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

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الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا

دبي - العربية.نت 

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استقرت أسعار الذهب اليوم، في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير أمس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.4 دولار.

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وقالت المحللة لدى "ديليفكس"، مارغريت يانغ، إن "التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع"، مضيفة: "المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية المنتظرة يوم الخميس".

وأشارت إلى أن التضخم في يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3% في يناير ليسجل أعلى زيادة منذ 1982.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56% إلى 22.86 دولار للأوقية، فيما تراجع سعر البلاتين 0.5% إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2258.29 دولار.

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