مكاسب 8% لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال يناير 2022

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا بنسبة 0.19% ليفقد 23.31 نقطة ويقفل عند مستوى 12225.88 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

يتواصل الزخم الإيجابي في السوق السعودية، مع زيادة عمق السوق جراء الطروحات الأولية، ورفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بما يمكنه وشركاته التابعة من دعم النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم.

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وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية" إن التصنيف العالي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤهله للاقتراض من أسواق الدين العالمية بأسعار تنافسية ويعزز من إصداراته المرتقبة دوليا.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات ساسكو، وبوبا العربية، ووقت اللياقة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم تقاسمتها 5261 صفقة.