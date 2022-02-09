اليورو يستقر عند أقل من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

استقر سعر اليورو اليوم، عند مستوى أقل من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعد أن قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من احتمال رفع كبير لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن سعر الدولار استقر أيضا قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين والتي قد توفر دلائل جديدة على وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

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وكانت النبرة الأكثر تشددا الأسبوع الماضي من المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الأميركي قد فاجأت الأسواق ودفعت عائدات السندات للارتفاع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مع تزايد التوقعات بأن تُرفع الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

لكن لاغارد قالت يوم الإثنين، إنه لا حاجة لتشديد مبالغ فيه للسياسة النقدية في محاولة لتهدئة التوقعات بعد أن أشارت الأسبوع الماضي إلى رفع محتمل للفائدة هذا العام.

وارتفع اليورو قليلا بنسبة 0.1% مسجلا 1.1425 دولار، عقب تراجعه التدريجي من ذروته البالغة 1.1483 دولار يوم الجمعة.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام ست عملات، قليلا أيضا بنسبة 0.1% إلى 95.504 بعد ارتفاعه متجاوزا أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف عند 95.136 الذي سجله الجمعة.

وسجل المؤشر أعلى مستوياته منذ يوليو 2020 البالغ 97.441 في نهاية الشهر الماضي.

وتوقع محللون استطلعت "رويترز" أراءهم أن تظهر بيانات التضخم الأميركية المتوقعة غدا، ارتفاعا بنسبة 7.3% في أسعار المستهلكين على أساس سنوي في يناير.