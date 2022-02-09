بيانات التضخم الأميركية تبقي مستثمري الذهب في حالة ترقب

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم، حيث أبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.20دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1828.40 دولار.

مادة اعلانية

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير، التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2019، التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.1% إلى 23.19 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.3% إلى 2240.53 دولار.