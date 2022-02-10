أسواق الخليج تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين نتيجة محادثات فيينا

أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية في فيينا، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة سريعة في المعروض النفطي في الأسواق العالمية، في وقت سجل مؤشر بورصة أبوظبي أفضل أداء له في ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه على مستوى العالم، توقف صعود الأسهم اليوم مع ترقب بيانات التضخم الأميركية التي قد تعطي إشارات عن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

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وأغلق مؤشر البورصة السعودية "تاسي" على ارتفاع 0.5%، وصعد سهم بنك الجزيرة 4.6%.

وزاد سهم تهامة 1.4% بعد أن أعلنت الشركة انخفاض خسائرها الفصلية يوم الأربعاء.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر بنحو 1% مسجلا أفضل أداء يومي منذ 19 يناير.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، إن الإمارات سترفع تدريجيا القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19" مع

انخفاض أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات.

وارتفع سهم شركة الدار العقارية 0.7% بعد يوم من إعلانها اعتزام إنفاق ما لا يقل عن خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) هذا العام على شراء أصول تدر إيرادات.

وصعد المؤشر الرئيسي في سوق دبي لليوم الخامس على التوالي، حيث ارتفع 0.2%.

وكانت أسهم القطاع المالي هي العامل الرئيسي في الارتفاع.

واستقر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بعد يوم من تحقيق أفضل جلسة تداول منذ قرابة شهر.

وعوضت مكاسب سهم مصرف الريان خسائر سهم البنك التجاري القطري.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 0.2%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% في يناير على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس آب 2019، من 5.9% في ديسمبر.