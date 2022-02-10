بورصات الخليج تشهد أداء متبايناً في التعاملات المبكرة

تباين أداء بورصات الأسهم الرئيسية في التعاملات المبكرة بمنطقة الخليج اليوم الخميس، مع استمرار تأرجح أسعار النفط حول 91 دولارا للبرميل، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي يمكن أن تسفر عن زيادة سريعة في المعروض النفطي بالأسواق العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين قولهم، إن أسعار النفط الخام العالمية التي صعدت بنحو 20% هذا العام، قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب عدم تأثر الطلب بالدرجة المتوقعة جراء انتشار المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

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واستقر المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية دون تغيير.

وارتفع سهم بنك الجزيرة 3.4%، حيث من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين المقبل تداول السهم بالتوزيعات النقدية.

وزاد سهم تهامة 3.4% بعد أن أعلنت الشركة انخفاض خسائرها الفصلية يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الدولة سترفع تدريجيا القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19"، مع انخفاض أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات.

وصعد المؤشر الرئيسي في "سوق دبي المالي" لليوم الخامس على التوالي، إذ زاد 0.4%.

وكانت أسهم القطاع المالي هي العامل الرئيسي في الارتفاع.

وهبط مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية هبوطا بسيطا بعد يوم من تحقيق أفضل جلسة تداول منذ قرابة شهر.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر لليوم الخامس على التوالي، مرتفعا 0.6%.