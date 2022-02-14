ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود النفط

اختتمت معظم أسواق الأسهم الخليجية، تعاملات اليوم على ارتفاع، مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبع سنوات مدعومة بتحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، غير أن سوق دبي تراجع وسط خسائر في القطاعين العقاري والصناعي.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مؤشر سوق أبوظبي، حول اتجاهه ليرتفع 1.2% ويسجل مستوى قياسيا، حيث حقق المؤشر أكبر مكسب منذ 19 من يناير.

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وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة في أبوظبي 1.4% بعدما قالت يوم الجمعة إنها تعتزم إدراج وحدتها بيور هيلث في أواخر الربع الثاني من العام أو أوائل الربع الثالث.

وزاد سهم الدار العقارية 1.2% بعدما قالت إن أبولو جلوبال مانجمنت ستستثمر 1.4 مليار دولار في إطار اتفاق بينهما يشمل استحواذ أبولو على حصة أقلية في الوحدة الاستثمارية لشركة الدار.

كما ارتفع المؤشر السعودي 1.5% مسجلا أفضل أداء له في حوالي شهرين.

وقفز سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة 6.3% في أول أيام التداول عليه.

وزاد المؤشر القطري 0.4% على الرغم من تأثر المعنويات بشدة بالأسهم المالية.

وخالف مؤشر دبي الاتجاه، لينخفض 0.3%.

وأُوقف تداول أسهم الوطنية للتبريد المركزي (تبريد).

وذكر مصدران مطلعان، إن الشركة تجري محادثات حصرية لشراء أصول التبريد لشركة إدارة مراكز التسوق بالمنطقة ماجد الفطيم.

وقالت كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، فرح مراد، إن "أسواق الأسهم في مجلس التعاون الخليجي، تحركت في اتجاهات مختلفة في ظل زيادة التوتر الجيوسياسي في شرق أوروبا وارتفاع أسعار النفط"، مضيفة: "في الوقت نفسه، يزداد العزوف عن المخاطر بسبب التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة".

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي المصري 0.3%.