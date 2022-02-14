بدء تداول "أنابيب الشرق" في السوق السعودية اليوم

يبدأ اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول أسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في السوق الرئيسية السعودية برمز تداول 1321 وبالرمز الدولي SA15GH80KKH0.

وذكرت "تداول" أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وطرحت الشركة 6.3 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد، وفقا لبيان الشركة على تداول السعودية.

وكانت فترة اكتتاب الأفراد قد بدأت في يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022م وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 630 ألف سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 80 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين من المكتتبين الأفراد نحو 209,452 مستثمرا، وتم تغطية اكتتاب الأفراد 16.1 مرة.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 810.8 مليون ريال.