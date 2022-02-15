السعودية: الموافقة على زيادة رأس مال "المتقدمة" إلى 2.6 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، زيادة رأس مالها من 2.2 مليار ريال، إلى 2.6 مليار ريال، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، أن قيمة الزيادة في رأس المال، تسدد عن طريق تحويل مبلغ 261.2 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" وتحويل مبلغ 174.1 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

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وذكرت الشركة أن عدد الأسهم سيزداد من 216.4 مليون سهم إلى 260 مليون سهم، بزيادة قدرها 43.5 مليون سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.