مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 1.2%.. أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وقاد المؤشر السعودي المكاسب، بدعم من علامات على انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء إن بعض وحداتها العسكرية تعود إلى قواعدها بعد تدريبات قرب أوكرانيا، وذلك بعد أيام من تحذيرات من الولايات المتحدة وبريطانيا بأن موسكو ربما تغزو جارتها في أي وقت.

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وقفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.2%، ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما تقوده زيادة 4%، في أسهم مصرف الراجحي.

ومن ناحية أخرى، هبطت أسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أكثر من 2%، بعد أن أعلنت يوم الاثنين عن صيانة دورية مجدولة لمصنعيها الواحة وسمابكو.

وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية قد تواصل الانتعاش مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار طروحات عامة أولية.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 1%، مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.9%، وتسجيل سهم العربية للطيران قفزة 6.9%.

وتحولت شركة الطيران المنخفض التكلفة الى أرباح للعام بكامله واقترحت توزيعات أرباح.

وارتفع سهم إعمار العقارية 1.2 %، بعد يوم من قول الشركة إنها سجلت أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في 2021.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعا 0.3%، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. وصعد سهم فرتيجلوب للمخصبات الزراعية 3.7 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة في أرباح الربع الرابع.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2%، بدعم من زيادة 2.5%، في أسهم مسيعيد للبتروكيماويات.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4%، مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة في المؤشر مكاسب ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 2.4%.