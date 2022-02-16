أسهم أوروبا تصعد بحذر مع التركيز على أوكرانيا

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدودا بفعل تسارع التضخم.

زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنسبة 1.4% في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.

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واستقر مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاما، مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي.

وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعا في أوروبا وصعد 1.1%.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم ماتش السويدية للتبغ 4.4% بعدما اقترحت المجموعة زيادة توزيعاتها السنوية، في حين صعد سهم إير ليكيد الفرنسية للغازات الصناعية 2.9% بعد توقع الشركة تحقيق ربح أكبر في 2022.

وهوى سهم إريكسون 7.1%، بعد إعلانها أن تحقيقا داخليا في 2019 كشف انتهاكات خطيرة في قواعد العمل الخاصة بالشركة في العراق.