الدولار يتراجع لليوم الثاني مع انحسار القلق بشأن أزمة أوكرانيا

تراجع الدولار اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يناير.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التحركات كانت صغيرة في أسواق العملة، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.2% خلال اليوم.

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ومع تعافي أسعار النفط، زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأميركي، كما ارتفعت الكرونة النرويجية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7177 دولار أميركي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف خلال اليوم، بينما نزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700.

وصعد اليورو 0.2% خلال اليوم إلى 1.13825 دولار.

وارتفع الجنيه الأسترليني 0.1% مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5%.

وبالنسبة للعملات الرقمية لم يطرأ تغير يذكر على بتكوين، إذ انخفضت 1.1% إلى 44098 دولارا.