قطاع التكنولوجيا يقود مكاسب الأسهم اليابانية

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، حيث قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفيا أثر نظيره الأميركي، بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع بورصة وول ستريت لتسجيل ارتفاع حاد.

وقفز مؤشر "نيكاي" القياسي 2.2% ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.67% إلى 1946.63 نقطة.

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وارتفع سهم طوكيو إلكترون المرتبط بالرقائق الإلكترونية 4.91%، فيما صعد سهم أدفانتست 4.78%، وزاد سهم "تي.دي.كيه" المصنعة للمجسات 5.1%.

كما قفز سهم بريدجستون المصنعة للإطارات 7.39% بعد إعلان الشركة إعادة شراء أسهم.

لكن تراجع سهم إنبكس كورب للتنقيب 3.40% وأصبح الأسوأ أداء على مؤشر "نيكاي".

وتراجع سهم إدميتسو كوسان للتكرير 1.91%.