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مسؤول أميركي: يجب رفع الفائدة فوق 2% لكبح التضخم

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ارتفاع قوي لعوائد السندات الأميركية بعد محضر الفيدرالي
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي

مسؤول أميركي: يجب رفع الفائدة فوق 2% لكبح التضخم

رئيسة "احتياطي كليفلاند" طالبت برفع الفائدة أسرع مما حدث عقب أزمة الكساد الكبير

دبي - العربية.نت

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في وقت تترقب فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، تتواصل التصريحات اللافتة من عدد من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي في بعض مناطق الولايات المتحدة.

كان آخر هذه التصريحات ما قاله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس James Bullard إن خفض التضخم قد يتطلب تجاوز معدل الفائدة 2%.

فيما قالت رئيسة الاحتياطي في Cleveland Loretta Mester إن المركزي يحتاج للتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة أسرع مما فعل عقب أزمة الكساد الكبير.

وكان رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول قال إنه يجب رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو المقبل، وأن يبدأ خفض الميزانية العمومية في الربع الثاني وذلك لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً.

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