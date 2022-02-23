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الذهب ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أشهر

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الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1894.82
سعر الذهب

الذهب ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أشهر

مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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انخفض الذهب اليوم، مع صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر، إذ يترقب مستثمرو المعدن النفيس المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية، في حين يتأهبون لرفع بنوك مركزية كبيرة لأسعار الفائدة قريبا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1894.82 دولار للأونصة، منخفضا عن أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1913.89 دولار للأونصة بلغه أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1896.10 دولار للأونصة.

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وكانت دول غربية فرضت أمس، عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت قواتها بالتحرك إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهدد الغرب بفرض المزيد من العقوبات إذا بدأت موسكو غزوا شاملا لجارتها.

وصعدت الأسهم العالمية اليوم، بعد تراجع على مدى أربعة أيام، إذ يترقب المستثمرون خطوة روسيا المقبلة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.08 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1079.83 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2367.09 دولار للأونصة.

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