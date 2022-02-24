سهم أرامكو يرتفع صوب 42 ريالاً مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج

واصل سهم أرامكو السعودية تسجيل مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، مرتفعاً بنسبة 3.45% إلى سعر 41.95 ريال، وهو أعلى سعر له منذ الإداراج في ديسمبر 2019، ويلامس سعر 42 ريالا، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس.

وتصدر سهم أرامكو قيم التداولات بنحو 606.8 مليون ريال، بحجم تداول بلغ 14.85 مليون سهم.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن قبل أيام نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في أكبر شركة للطاقة في العالم في الوقت الذي يسعى فيه لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس البدائل لحيازته البالغة 4% في أرامكو السعودية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال رهن الأسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.

وتستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، وسط غزو روسي لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.