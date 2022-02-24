هيئة السوق توافق على طرح وحدات "صندوق معيار للمرابحة"
أكدت أهمية الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، عن الموافقة لـ"شركة معيار المالية" على طرح وحدات "صندوق معيار للمرابحة" طرحاً عاماً.
وأفادت الهيئة في بيان بأن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.
وأضافت أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يشار إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح، يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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