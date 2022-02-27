سوق الأسهم السعودية ترتد صعوداً بعد خسائر لجلستين

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي"، اليوم الأحد، بمقدار 145.15 نقطة، أو 1.18% ليصل إلى النقطة 12442.7، بعد أن سجل تراجعاً في آخر جلستين من الأسبوع الماضي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 180.7 مليون سهم، بقيمة 7.35 مليار ريال، في منتصف التعاملات.

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وسجلت أسهم 189 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما انخفض 14 سهما من أصل 211 سهما مدرجا بالسوق.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، و"الأبحاث والإعلام"، وسبكيم العالمية، و"الوطنية" الأكثر ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 9.95% إلى 7.19%.

بينما جاءت الباحة، وأرامكو، والعربي، والسعودي الفرنسي، وأنابيب، الأكثر انخفاضا بنسب تراوحت بين 3.04% إلى 0.89%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية.

وتصدر سهم الأهلي نشاط التداولات من حيث القيمة بـ848 مليون ريال، ثم أرامكو بـ731 مليونا، ثم الراجحي بـ 595 مليونا.