أسواق الخليج تحت ضغط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت بورصات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في إطار رد فعل الأسواق العالمية على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، في حين ارتفع سعر النفط متجاوزا 100 دولار للبرميل.

هبط سعر الروبل الروسي بنحو 30%، بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا شملت منع بنوك روسية معينة من دخول نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك.

مادة اعلانية

وفي محاولة لإدارة تداعيات العقوبات الجديدة، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بحدة إلى 20% بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية. ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الرادع النووي على أهبة الاستعداد أمس الأحد.

وفي الشرق الأوسط، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة دبي 0.4%، متأثرا بتراجع أسهم القطاعين المالي والعقاري.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.3%.

واستقر مؤشر البورصة السعودية بعد ارتفاعه 2.2% في الجلسة السابقة. وهبط سهم شركة الأسمنت السعودية بعد أن أعلنت الشركة تراجع أرباحها السنوية.

وفتح سهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية على ارتفاع 17% في أول أيام تداوله بالبورصة إلى أعلى من السعر النهائي للطرح العام الأولي البالغ 52 ريالا للسهم، وارتفع السهم بعد ذلك 30%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر قليلا لليوم الثاني على التوالي. وصعد سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 0.2% بعد أن قالت أمس إن أرباحها المالية زادت، بحسب "رويترز".