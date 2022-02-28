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بورصة لندن تبدأ تعاملاتها على تراجع 1% بضغط من سهم BP

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بورصة لندن
اقتصاد بريطانيا

بورصة لندن تبدأ تعاملاتها على تراجع 1% بضغط من سهم BP

بعد إعلان BP انسحابها من شركة روسية

دبي - العربية.نت

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بدأت بورصة لندن تعاملاتها على تراجع بنحو 1% بضغط من سهم BP الذي انخفض 5% بعد إعلان الشركة عن انسحابها من شركة روسية.

وأعلنت عملاق النفط العالمي مجموعة "بي بي"، يوم الأحد، انسحابها من رأسمال شركة "روسنفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت "بي بي" البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنفت" بشكل فوري.

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وينكشف جزء من أعمال بعض شركات الطاقة العالمية على الاقتصاد الروسي، أبرزها شركة "شل" التي لديها 27.5% من مشروع الغاز "سخالين 2" المملوك لشركة غاز بروم.

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