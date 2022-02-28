بورصة لندن تبدأ تعاملاتها على تراجع 1% بضغط من سهم BP

بدأت بورصة لندن تعاملاتها على تراجع بنحو 1% بضغط من سهم BP الذي انخفض 5% بعد إعلان الشركة عن انسحابها من شركة روسية.

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وأعلنت عملاق النفط العالمي مجموعة "بي بي"، يوم الأحد، انسحابها من رأسمال شركة "روسنفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت "بي بي" البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنفت" بشكل فوري.

وينكشف جزء من أعمال بعض شركات الطاقة العالمية على الاقتصاد الروسي، أبرزها شركة "شل" التي لديها 27.5% من مشروع الغاز "سخالين 2" المملوك لشركة غاز بروم.