إدراج وبدء تداول "الطبية القابضة" في سوق "نمو" الخميس المقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس المقبل، برمز تداول 9530 وبالرمز الدولي SA15H194KT19.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% انخفاضاً وارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% انخفاضاً وارتفاعاً.

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كانت الشركة الطبية العالمية القابضة قد أتمت عملية الطرح لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وبدأت فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين الأفراد، يوم الثلاثاء 15 يناير وانتهت يوم الخميس 17 فبراير، بسعر 82 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بلغ مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأوضحت أنه تم تغطية المستثمرين المؤهلين الأفراد بنحو 12.63 مرة، وجرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وأتمت عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 5 ملايين سهم عادي، تمثل 25% من أسهم الشركة، وتمت تغطية الطرح 48.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.