وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد تصريحات باول بشأن أسعار الفائدة
باول يلمح إلى رفع الفائدة رغم الغموض بشأن الأزمة الأوكرانية
ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح، اليوم الأربعاء، مع تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى أن البنك سيبدأ في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر على الرغم من الغموض الذي يكتنف الأسواق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.56 نقطة أو 0.25% عند الفتح إلى 33379.51 نقطة، وفق رويترز.
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كما فتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع قدره 16.30 نقطة أو 0.38% مسجلا 4322.56 نقطة بينما صعد ناسداك المجمع 65.07 نقطة أو 0.48% إلى 13597.53 نقطة.
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