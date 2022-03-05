وول ستريت تغلق على انخفاض وسط تصاعد مخاوف الأزمة الأوكرانية

أغلقت وول ستريت على انخفاض بآخر جلسات الأسبوع أمس الجمعة، بفعل مخاوف الحرب في أوكرانيا التي طغت على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي فيما يشير إلى قوة الاقتصاد.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، نموا أكبر من المتوقع للوظائف بلغ 678 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2020.

مادة اعلانية

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.79% ليغلق عند 4328.87 نقطة، وفق رويترز.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 1.6% ليغلق عند 13313.44 نقطة.

كما تراجع داو جونز الصناعي 0.53% إلى 33614.8 نقطة.