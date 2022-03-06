سوق السعودية عند أعلى مستوى منذ منتصف 2006 وأرامكو يلامس 45 ريالاً

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.47% ما يعادل 94.15 نقطة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، إلى مستوى 12850.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2006.

وبلغت قيمة التداولات 2.25 مليار ريال عبر التداول على 59.39 مليون سهم، ووصلت القيمة السوقية للسوق إلى 12.079 تريليون ريال.

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وارتفعت أسعار 163 سهماً مقابل تراجع 34 من إجمالي أسهم 212 شركة مدرجة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.35% عند سعر 44.9 ريال، بعد أن وصل خلال الجلسة إلى 45 ريالا، وهو أعلى سعر منذ الإدراج في ديسمبر 2019، ليواصل السهم ارتفاعاته القياسية خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 350.16 مليون ريال عبر التداول على 7.79 مليون سهم.

وتستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

فيما تصدر ارتفاعات الأسهم سهم "جبل عمر" بنسبة 7.23% عند سعر 25.8 ريال، بينما تصدر سهم "العربي" التراجعات بنسبة 1.4% عند سعر 27.6 ريال.