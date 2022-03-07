الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند مستويات قياسية
مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن
تخطت أسعار الذهب اليوم الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/ آب 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1992.00 دولار، وفقا لرويترز.
وارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولار للأونصة بينما قفز البلاتين 2% إلى 1143.47 دولار.
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