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الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند مستويات قياسية

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الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند مستويات قياسية

مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن

دبي - العربية.نت

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تخطت أسعار الذهب اليوم الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/ آب 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1992.00 دولار، وفقا لرويترز.

وارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولار للأونصة بينما قفز البلاتين 2% إلى 1143.47 دولار.

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