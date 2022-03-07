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اكتتاب "أماك".. تغطية طرح المؤسسات 73.6 مرة.. سعر السهم 63 ريالاً

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المصانع الكبرى للتعدين - أماك
شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

اكتتاب "أماك".. تغطية طرح المؤسسات 73.6 مرة.. سعر السهم 63 ريالاً

بدء اكتتاب شريحة الأفراد يوم 9 مارس

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي بـ 63 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 73.6 مرة.

وقالت الراجحي المالية في بيان، اليوم الاثنين، إنه بناء على هذه النسبة، فإن حجم الطلبات المقدمة بلغ 91.8 مليار ريال، حيث تم كمرحلة أولى تخصيص 19.8 مليون سهم، تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للفئات المشاركة.

وأضافت الراجحي المالية أن اكتتاب شريحة الأفراد سيبدأ يوم الأربعاء 9 مارس 2022، لمدة 3 أيام وينتهي بانتهاء يوم الجمعة 11 مارس 2022.

وأشارت إلى أن الجهات المستلمة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، وسيتم تخصيص 5.94 مليون سهم لشريحة الأفراد كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح.

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